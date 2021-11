Le parti pris de Caroline Fourest : "En ce moment, le président lui-même joue au père Noël, il distribue beaucoup de cadeaux à tout le monde"

La journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, trouve que c'est un grand classique de nos présidentielles. Cela fait partie du débat politique où chacun prétend avoir la baguette magique, le bouton fantastique, pour régler tous les problèmes. On l'a vu particulièrement lors du débat des Républicains. Ils n'étaient pas simplement présidents de la République, ils étaient à la fois futurs pompiers, futurs policiers, futurs professeurs. Ils pouvaient tout faire à la fois. On avait le sentiment parfois qu'ils tenaient un discours qui finit par dégrader un peu la politique à force de s'adresser à nous comme à des enfants et de nous faire miroiter des choses qui ne feront que nous décevoir. Si on ne fait pas un peu de pédagogie sur la politique, si on n'explique pas la complexité des contraintes qui pèsent sur les décisions, les gens peuvent se demander pourquoi ils n'appuient pas sur ce "bouton". En ce moment, le président lui-même joue au père Noël, il distribue beaucoup de cadeaux à tout le monde.