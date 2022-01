Le parti pris de Caroline Fourest : "La méfiance envers la vaccination existe depuis très longtemps"

Pour la journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent pourquoi certaines personnes entrent en dissidence par rapport au savoir scientifique. Il y a des faits peuvent aider à comprendre pourquoi cette défiance résiste malgré les faits, malgré les études scientifiques. On a maintenant beaucoup de recul sur le vaccin. On voit bien à quel point il protège. On voit bien que tous ceux qui n'ont pas été vaccinés tombent comme des mouches. Beaucoup de leaders anti-vax ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Malgré ce rappel cruel, il y a une défiance, une irrationalité qui résiste. Elle tient de la défiance vis-à-vis des institutions, mais la méfiance envers la vaccination existe depuis très longtemps.