Lenglet déchiffre du dimanche 13 décembre 2020

Initiée en 2019, l’émission Lenglet Déchiffre donne la parole à des personnalités du monde économique, scientifique et intellectuel, des grands patrons aux philosophes en passant par des économistes…Durant cette émission d’une heure, les invités de François Lenglet livrent une vision de haut vol sur l’actualité et les questions économiques du moment. Dans ce contexte inédit de relance de l’économie française, Lenglet Déchiffre s’impose plus que jamais comme un rendez-vous incontournable pour décrypter et analyser les enjeux de demain.