Les Matins LCI du 12/11/2021

La matinale de LCI placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. Les journalistes Hélène Mannarino et Stefan Etcheverry vous retrouvent chaque matin de 6h00 à 9h00 du lundi au vendredi. Une matinée placée sous le signe de la proximité et la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale. Hélène Mannarino et Stefan Etcheverry sont accompagnés de Pascal Perri pour vous éclairer sur l'actualité économique, Guillaume Woznica pour vous parler dès le réveil du temps qui fait, mais aussi des grands enjeux climatiques, Benjamin Cruard et ses vérifications de l'info, Matthieu Karmann et Solenn Riou à l'affut de l'air du temps. Sans oublier l’interview politique d’Elizabeth Martichoux.