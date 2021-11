Les partis pris : 5e vague, danger pour Macron, lithium, la face noire de l'électrique, le patron d'Interpol est un bourreau et le Puy du Fou a son "Orient Express" !

Pascal Perri nous parle ce soir du lithium, la face noire de l'électrique. La voiture électrique est vantée comme l’avenir de l’automobile et brandie comme étendard de la transition écologique. Sa propreté est cependant loin d’être évidente. Disposant d’une faible densité et très léger, le lithium peut stocker de grandes quantités d’énergie et peut être rechargé à plusieurs reprises. La course pour ce métal rare cause une énorme pollution minière et menace en parallèle l’environnement.