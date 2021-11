Les partis pris : autonomie, quelle autonomie ? Chouette, l'économie a muté, nucléaire, l'Iran joue la montre et "Gucci" fait vendre du Gucci !

Pour son nouveau long métrage, Ridley Scott nous propose une plongée dans les années 80 avec "House of Gucci". Le cinéaste britannique a choisi de raconter une saga, celle de la famille Gucci et le drame qui l’a touchée : l’assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995. On saura près de deux ans plus tard qu’il a été commandité par son ex-femme Patrizia Reggiani, incarnée par Lagy Gaga. Pour Marie Bonnisseau, "Gucci" fait vendre du Gucci !