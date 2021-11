Les partis pris : Fessenheim, l'épine dans le pied, président des riches... et des actifs, le héros de Liverpool et l'espace, c'est le far west !

Marine Le Pen était l'invitée de France Info lundi. Parmi ses annonces, elle a déclaré qu'elle souhaitait la mise en place d'un moratoire sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim. Elle est même allée plus loin en annonçant que, si elle était élue, elle lancerait le chantier de six nouveaux EPR et entamerait les travaux pour la réouverture de la centrale, située dans le Haut-Rhin. Selon Jean-Michel Apathie, la fermeture de Fessenheim est une épine dans le pied pour Emmanuel Macron.

C’est déjà l’un des thèmes majeurs de la précampagne présidentielle : le pouvoir d’achat devrait rester au centre des préoccupations des Français d’ici au scrutin d’avril 2022. Mais comment a-t-il évolué pendant le mandat d’Emmanuel Macron ? C’est pour répondre à cette question que l’Institut des politiques publiques a publié ce mardi une évaluation approfondie des conséquences sur les ménages. Cette étude annuelle permet de dresser un premier bilan de la politique économique du chef de l’Etat, et de déterminer qui en sont les gagnants et les perdants. Pour François Lenglet, Emmanuel Macron est le président des riches et des actifs.

Abnouse Shalmani s'intéresse ce soir au héros de Liverpool. Le chauffeur du taxi qui a explosé devant un hôpital pour femmes dans le nord du Royaume-Uni dimanche a été salué pour avoir évité une "catastrophe". Blessé lors de l’explosion, il semble que le chauffeur de taxi en question se soit comporté avec une présence d’esprit et une bravoure incroyables, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lundi lors d’une visite dans un centre médical de Londres.

Un missile tiré par Moscou sur l’un de ses satellites a généré ce lundi plus d’un millier de débris orbitaux qui ont mis en danger la Station spatiale internationale et ses sept astronautes. Cet un incident a déclenché la paniqué à bord de lSS, provoqué la colère de Washington et relancé les craintes de voir l’espace se transformer en un champ de bataille entre grandes puissances. Selon Marie Bonnisseau, l'espace, c'est le far west !

