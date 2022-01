Les partis pris : "Kärcher", le grand recyclage, SNCF, subventions à gogo, Trump, omniprésent malgré lui et carte d'identité, carte "identitaire"

À la veille de sa visite dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, Valérie Pécresse a affirmé vouloir "ressortir le Kärcher de la cave pour nettoyer les quartiers et remettre de l'ordre dans la rue. Cela fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue, car on ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares", a déclaré la candidate de la droite dans un entretien à La Provence publié mercredi dernier. Jean-Michel Apathie parle de grand recyclage