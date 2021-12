Les partis pris : la hantise du reconfinement, la fiscalité de l'héritage, le démocrate qui dit non à Biden, et Meetic

Lors de sa prise de parole sur BFMTV-RMC, Olivier Véran a déclaré qu'"on dépassera très vraisemblablement les 100 000 contaminations par jour d'ici à la fin du mois". Pour faire face à cette progression rapide du virus, Emmanuel Macron miserait sur la vaccination. Selon Jean-Michel Aphatie, c'est "la hantise du reconfinement pour le président".

En France 50% des Français héritent de 70 000 euros, les 10% les plus riches de 500 000 euros, les 1% les plus riches de 4,2 millions d'euros, et les 0,1% les plus riches de 13 millions d'euros. Une note du Conseil d'analyse économique suggère qu'il faudrait réformer la fiscalité sur l'héritage en France. Pour Pascal Perri, "il faudrait réformer la fiscalité de l'héritage à condition de réformer toute la fiscalité".

Dimanche 19 décembre sur Fox News Channel, Joe Manchin, sénateur de Virginie-Occidentale, a donné une interview pour annoncer qu'il ne voterait pas le plan social de Joe Biden. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki, il s'agit "un renversement soudain et inexplicable de sa position, et une violation de ses engagements envers le président et les collègues du sénateur à la chambre et au Sénat." Pour Abnousse Shalmani, c'est "le démocrate qui dit non à Biden".

C'est plus que rentré dans les mœurs. Un Français sur trois a déjà ouvert et utilisé une application de rencontre dans sa vie, comme Meetic qui fête ses 20 ans. Au début, on y rencontrait surtout des hommes de 35 ans, fraîchement divorcés, cadres. Aujourd'hui, on y retrouve tous les âges et toutes les classes sociales. Selon Marie Bonnisseau, "Meetic révolutionna la drague !".

