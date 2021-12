Les partis pris : la primaire LR, le théorème du sirop d'érable, le dico des mots tabous à Bruxelles, le départ de Jack Dorsey de Twitter

La commissaire à l’égalité de l’Union européenne, Helena Dalli, a publié un guide sur la communication inclusive. Le document vise à "refléter la diversité" et recense les mots et expressions à éviter à Bruxelles. Par exemple, la formule "Mesdames et Messieurs" sera à bannir. Pour Abnousse Shalman, "on est en train de monter les gens les uns contre les autres au nom de leurs origines".