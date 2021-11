Les partis pris : LR, l'heure de la castagne, France, l'économie socialiste, la perte d'influence de l'Iran et à quoi sert Thomas Pesquet ?

Pascal Perri revient ce soir sur l'économie socialiste de la France. Selon l'Insee, 2/3 des Français reçoivent plus en prestations et services publics qu'ils ne contribuent en impôts, taxes et contributions sociales. C'est la démonstration parfaite que la France est une République sociale et redistributive. L'Insee a pris un ménage type par décile pour observer sa situation et identifier sa contribution nette.