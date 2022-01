Les partis pris : Macron, drapeau en berne, la voiture, futur produit de luxe et l'Europe tourne le dos à l'Ukraine

En 2021, Mercedes a vu ses chiffres de ventes chuter de 30% et son chiffre d'affaires de seulement 1%. Le prix moyen d'une Mercedes vendue en 2019 était de 38 000 €. Le prix moyen aujourd'hui est de 54 000 €. Même chose pour les ventes d'Audi, 46 000 € en 2019, 57 500 € en 2021. À cause de la pénurie de composants, ces constructeurs ont concentré tous leurs efforts sur la fabrication de véhicules haut de gamme, et ça marche. François Lenglet pense que la voiture est un futur produit de luxe.

Au téléphone avec le président ukrainien dimanche dernier, Joe Biden a assuré qu'il y aurait une "réponse énergique" des États-Unis et de leurs alliés en cas d'invasion russe en Ukraine. Un échange autour de cette question aura lieu entre la Russie et les États-Unis les 9 et 10 janvier à Genève. Washington et plusieurs pays européens soupçonnent une nouvelle invasion russe en Ukraine, après celle de la Crimée en 2014. Abnousse Shalmani nous explique pourquoi Poutine sera gagnant à tous les points de vue, et l'Europe perdante de A à Z.