Les partis pris : Zemmour candidat, "apocalypse now", Zemmour, dépensier lui aussi, Maxwell, âme damnée d'Epstein et à Bordeaux, ça sent le sapin !

C'est la fin d'un faux suspens savamment orchestré depuis des mois. Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle dans une vidéo ce mardi. Le polémiste d'extrême droite s'est adressé aux Français "exilés de l'intérieur", à ceux qui "se sentent étrangers" dans leur "propre pays", et se présente "pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis". "Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle", annonce le journaliste. Jean-Michel Apathie dit Zemmour candidat, "apocalypse now".