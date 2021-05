Grands Reportages du 1 mai 2021 - Aventures autour du monde en famille et à vélo

Un reportage de Bernard Cazedepats et Anaïs CiuraImages : Bernard CazedepatsMontage : Pierre Yves Largement Production : TF1 ProductionsLe vélo est en pleine explosion et certains n’hésitent pas à partir en vacances à deux roues. Des aventures dépaysantes et inoubliables dans l’espoir de découvrir une autre culture, une autre façon de vivre et surtout pour passer du temps ensemble. Nous avons suivi, pendant plusieurs mois, la famille Cayzac avec ses deux enfants de 9 et 11 ans. Ils s’aventureront sur les routes sinueuses et dénivelées de la Colombie. Puis, également, dix copains avec bébé et ados pour une traversée de la Bretagne pleine de surprises alors qu’aucun d’eux n’a l’habitude du vélo. Embarquement pour un voyage mémorable...