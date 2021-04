Grands Reportages du 11 avril 2021 - Agriculteurs, la passion de la terre

Partout en France, le monde agricole est en crise et le nombre d’exploitations ne cesse de diminuer. Crise du lait, aléas climatiques, retards de subventions et manque de valorisation de leur travail sont autant de difficultés auxquelles les agriculteurs font face au quotidien. Un métier-passion qui use les corps et les esprits. Confrontés à des conditions de travail pénibles et à un revenu toujours plus bas, certains agriculteurs tentent néanmoins de réinventer leur métier. Pendant un an, nous avons accompagné ces hommes et ces femmes qui creusent leur sillon par amour de leurs terres et trouvent parfois des solutions surprenantes pour que leurs exploitations survivent.