Grands Reportages du 11 décembre 2021 - Dans le secret des grands évènements

Un reportage de Alex GaryImages : Alex GaryMontage : Alex GaryProduction : TF1 ProductionVous ne les voyez pas et pourtant leur rôle est essentiel. Derrière chaque grand évènement, des invisibles s’activent en coulisses pour faire vivre aux invités, participants ou spectateurs, un moment inoubliable ! On les appelle bien souvent « les petites mains ».Cuisiner dans l’ombre d’un grand chef pour un restaurant gastronomique en plein désert saoudien… ou encore assurer, à l’abri des regards, le service haut de gamme d’un palace durant le festival de Cannes : ces missions ne pardonnent aucune imprécision.Dénicher des voitures uniques au monde pour un salon international ou sublimer l’un des plus beaux châteaux de France grâce à une scénographie florale nécessitent là aussi un travail d’expert et une organisation au cordeau. Des grands rendez-vous annuels aux événements éphémères exceptionnels, voici l’histoire de ces petites mains qui font la signature des grands événements !