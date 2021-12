Grands Reportages du 12 décembre 2021 - Des épines sous le sapin

Un reportage de Delphine CoutinImages : Axel Charles-Messance, Antoine Veideilhé, Romain Manon, François Gagnant, Nicolas Cadart, Franck Tusolini, Timothée Dereix et Florent GenyiesMontage : Stéphane PijeatProduction : Elephant & CiePlus qu’une fête religieuse, Noël est devenu un marché colossal. 61 millions de jouets, 10 millions de produits high tech, mais aussi 3 200 tonnes de foie gras : à cette période de l’année, les Français achètent sans compter. Une aubaine pour les commerçants et les industriels peu scrupuleux. Une équipe de Grands reportages a donc mené l’enquête et suivi des hommes et des femmes qui tentent de nous alerter et de nous protéger. Pour le compte de la répression des fraudes, des associations de consommateurs ou d’une entreprise d’inspection qualité en Chine, ils se battent pour dénoncer les pratiques contestables voire frauduleuses à l’approche des fêtes.