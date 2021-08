Grands Reportages du 14 août 2021 - Voyage au bout de la nuit, en train...

Un reportage d’Elise Casta-VerchèreImage : Thomas Vaillant, Charles Maumy, Raoul SeigneurMontage : Gaëlle PidouxProduction : Eléphant DocQue de souvenirs dans les trains de nuit… Ah l’ontologique drap « sac à viande » ! Les retours de service militaire ! Les départs au ski ! La montée sur Paris. Les trains de nuit, c’est tout un pan de notre histoire et de notre patrimoine. C’est de la nostalgie, des aventures. C’est aussi une façon de voyager qui fait l’apologie de la lenteur, totalement anachronique par rapport à nos modes de vie aujourd’hui où tout est vitesse. Que les amoureux des trains de nuit se réjouissent : bien que la plupart des lignes françaises ont été supprimées ces dernières années, faute de rentabilité, le ministère des Transports a décidé il y a quelques mois de maintenir et de rénover deux lignes : Paris-Briançon, côté Alpes et Paris-Occitanie, côté Pyrénées. Pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » est entrée dans les coulisses des trains de nuit en France, mais aussi en Italie sur le Paris-Venise, et en Thaïlande à bord du Bangkok-Chiang Mai.