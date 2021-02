Grands Reportages du 14 février 2021 - Des agriculteurs en danger

Un reportage de Ghislaine BuffardImages : Mathieu Huou, Marc Renault, Arnaud Mansir, Martin Mischi et Cédric FourréMontage : Emmanuel CharierasProduction : Eclectic ProductionChaque année, plus de 1300 agriculteurs se retrouvent face à des juges pour des redressements ou des liquidations judiciaires… Ces audiences sont interdites au public. Pour la première fois, un tribunal de grande instance, celui d’Angers, a ouvert ses portes à une équipe de Grands reportages. Ces agriculteurs arrivent épuisés devant la justice. Pourtant, ils mettent tout en œuvre pour sauver leur ferme à laquelle ils sont viscéralement attachés. Pendant plus d’un an, nous les avons suivis dans leurs combats.