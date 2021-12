Grands Reportages du 19 décembre 2021 - Courchevel, des vies au sommet

Un reportage de Pauline Giraudy Image : Mathieu Duboscq, Julie Ledru et Tony Casabianca Montage : Emmanuel Charieras Production : Premières Lignes Télévision C’est une station de ski parmi les plus célèbres du monde : Courchevel. Elle est devenue depuis sa création en 1946, un incontournable pour les amateurs de luxe, et de ski. De 2 500 habitants l’été, la fréquentation est multipliée par 10 pendant l’hiver. Ce petit village de Savoie est l'endroit de France qui compte le plus grand nombre de palaces et de restaurants étoilés au mètre carré. Pourtant des français comme les autres y travaillent ou y séjournent pour skier. Ils sont pisteurs, gendarmes, employés d’hôtels ou simples vacanciers. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi de jour, comme de nuit, ces amoureux… de Courchevel..