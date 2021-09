Grands Reportages du 19 septembre 2021 - Les secrets de la Corse

Un reportage de Constance de Guernon, Delphine Kluzek et Eric PagetImages : Jérôme Alexandre, Stéphane Langlois et Charles MaumyMontage : Eric PagetProduction : Capa PresseLa Corse est connue pour ses paysages spectaculaires, ses plages paradisiaques, ses montagnes pentues, accidentées, difficiles. La Corse se découvre aussi par l’intérieur, ses villages posés sur des montagnes, retirés. De cette géographie, à la fois montagneuse et maritime découlent des traditions multiséculaires. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui font vivre les traditions de cette Corse secrète et sauvage.