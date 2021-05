Grands Reportages du 2 mai 2021 - Leur pari : ressusciter des marques oubliées

Un reportage de Myriam KebaniImages : Charles Maumy et Nicolas CadartMontage : Fabienne Clavier KaufingerProduction : HTO productionsCertaines marques ont bercé notre enfance, des marques emblématiques, que tout le monde connaissait... puis elles ont disparu dans l’indifférence. Trop petites, trop âgées ou dépassées par la concurrence. Si certaines d’entre elles attendent encore le repreneur qui investirait quelques millions pour les réveiller, d’autres font leur grand retour et bien souvent c’est de la famille que vient le sauveur. Un fils, un petit-fils, un neveu, qui n’accepte pas que la marque qui a bercé son enfance meure et se bat jour et nuit pour lui donner une deuxième vie. Qu’il s’agisse d’horlogerie, de parfumerie, de textiles ou encore de peluches, nous sommes partis à la rencontre de ces trentenaires qui ont tout plaqué pour ressusciter la marque de leurs aïeuls.