Grands Reportages du 21 août 2021 - Mon père ce héros

Un reportage de Marie DavidImage : Matthieu Lépine, Fabrice LaunayMontage : Stéphanie DumesnilKM Production Il est souvent le premier homme de leur vie, celui qu’elles respectent et qu’elles admirent sans borne, leur père. Épaulées par lui, et toujours à leurs côtés, certaines filles sont prêtes à relever d’ambitieux défis pour prouver à leur père, qu’il peut être fier d’elle.Avec bienveillance et intransigeance, ces papas vont transmettre à leur progéniture la passion de leur métier. Pendant huit mois, les caméras de « Grands Reportages » ont suivi des duos Père-Fille dans la transmission d’un savoir-faire. Des maîtres confituriers alsaciens, en passant par des fleuristes, mais également des ostréiculteurs du Sud-Ouest ou des routiers des Bouches-du-Rhône, des pères et leurs filles vont vivre des aventures qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.