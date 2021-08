Grands Reportages du 22 août 2021 - Marathon pour devenir MOF

Un reportage de Jean Pierre PetitImage : Sylvain Cambe – Henry Marquis Montage : Edward BeuclerProduction : Ego ProductionsC’est le titre le plus prestigieux pour un artisan Français : Meilleur Ouvrier de France… MOF dans le jargon. Une épreuve qui se tient tous les 4 ans et dans laquelle 108 métiers sont représentés. Cette année, ils étaient 1 200 candidats à travers les différentes finales. Seuls 200 d’entre eux ont obtenu le fameux col bleu, blanc, rouge. Pour gagner, chacun dans sa discipline, doit maîtriser le geste parfait, la technique, mais aussi le stress et la pression. Pendant une année, nous avons suivi 4 candidats. Des artisans coiffeuse, maréchal ferrant, cuisinier ou couturière qui s’entrainent tels des athlètes de haut niveau. Des mois de répétitions, entre espoir et sacrifices pour atteindre les finales du concours et peut-être décrocher le titre…