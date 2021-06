Grands Reportages du 26 juin 2021 - L'envolée des arnaques

Un reportage de Marc di RosaImages : Mathilde Gautry, Solène Oeino, Lizzie Treu, Gaspard Charpentier, François Gagnant, Jean-Pierre Guillerez, Florent Hayet, Nicolas Le Ber et Mathéo RemarkMontage : Marie-Noëlle Beck de Saint Jore, Gérard Lemoine et Sebastian PerezProduction : Tony Comiti 15 millions de Français seraient victimes d’une arnaque ou d’une tentative d’arnaque au cours de leur vie. Et depuis quelques années, internet a démultiplié les opportunités pour les escrocs. En plus des arnaques du quotidien, chaque année, de nouvelles filouteries apparaissent. Plombiers peu scrupuleux, escrocs aux véhicules d’occasion, isolation à un euro qui tourne mal ou arnaques à la construction, pendant plusieurs mois, nous avons suivi des victimes qui se battent pour récupérer leur argent et des policiers qui luttent contre les bandes organisées.