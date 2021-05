Grands Reportages du 29 mai 2021 - Françaises, aventurières au bout du monde

Un reportage de Dominique HennequinImages : Thierry SimonetMontage : Giuseppe GravinaProduction : NomadesChaque année, 80 000 Français partent vivre à l’étranger. Un changement de vie mais aussi un pari sur l’avenir et une prise de risque évidente… surtout quand on est une femme et qu’on décide de partir seule. Pourtant certaines d’entre elles n’hésitent pas et plaquent tout pour tenter l’aventure ailleurs. Pendant plus d’un an, nous avons suivi Carine, Claire et Johanna, trois françaises qui ont décidé de partir… au bout du monde.