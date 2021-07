Grands Reportages du 3 juillet 2021 - Histoires de train

Un reportage d'Elisa HelainImages : Hélène Eckmann et Olivier Le HellardMontage : Gaël HubertProduction : CAPALe train, c’est la promesse d’un voyage vers l’inconnu, d’une ambiance particulière aussi. Qu’il soit luxueux ou populaire, en France où au bout du monde, il se faufile dans des paysages parfois étonnants. Grâce à lui, des milliers de passagers partent à la découverte de nouvelles contrées, parfois loin de leur zone de confort. Aujourd’hui encore, le train reste le moyen de transport préféré des Français. Rencontres étonnantes, arrêts dans des lieux d’exception, pannes… Une équipe de « Grands Reportages » est partie à l’aventure sur deux trains exceptionnels. L’un, parmi les plus luxueux du monde, traverse l’Inde. L’autre, parmi les plus vieux et populaires, en Tanzanie. Au fil des rails, les voyages promettent leur lot d’imprévus.