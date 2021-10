VIDÉO - "Nous sommes les parents d’un tueur et violeur" : à la rencontre de familles de criminels

JUSTICE - Ils sont les enfants ou les parents de criminels. L'émission de TF1 "Grands Reportages" a suivi quatre proches de condamnés dont les vies ont été à jamais bouleversées.

Couper les ponts, ou soutenir à jamais, même en condamnant l’ignominie du crime. La position des familles de criminels est souvent intenable. La mère de Jonathann Daval, interrogée dans le sujet de l'émission de TF1 "Grands Reportages" en tête de cet article, se dit ainsi consciente du chemin de croix qui l’attend en sortant d’une visite de son fils au parloir : "On n’a pas le choix, de toute façon on est partis pour 22 ans comme ça, donc on fait avec". Le meurtre d’Alexia Daval par son mari Jonathann avait longuement occupé la une des journaux, notamment à cause de l’attitude du jeune homme, passé devant les caméras de veuf particulièrement éploré à criminel repentant.

Alizée traque sur son visage la ressemblance avec sa mère honnie. "C’est quelque chose de très difficile", formule-t-elle, "de se dire que la personne dont je voudrais être le plus éloignée est la personne à qui je ressemble le plus". Sa mère a tenté à plusieurs reprises de tuer son père, avec la complicité de son amant, et du propre compagnon d’Alizé. C'est elle qui a compris la première, et a alerté la police. La jeune femme vit désormais un enfer psychologique, entre culpabilités de fille de criminel et de dénonciatrice de sa mère, tout en étant incontestablement une victime des crimes de celle-ci.

Il ne mérite plus que je l'appelle papa - Vanessa

Vanessa, elle, avait 22 ans quand sa vie a volé en éclats : son père, Jean-Pierre Vazard, paranoïaque et jaloux, a assassiné sa mère. "Il ne mérite plus que je l’appelle papa", assène Vanessa, debout devant la tombe de sa mère, "je ne veux plus l’appeler comme ça, j’ai fait le deuil d’un père". Sa sœur Maeva a pris une position inverse, et refuse de couper les ponts avec son père, à qui elle écrit régulièrement en prison. "Je suis sa fille, quand même", assure-t-elle, "c’est inadmissible, tout ce qu’on veut, mais ce n’est pas un monstre". Leurs frères cherchent, eux aussi, à se reconstruire en retapant la maison de famille, tandis que leur père cherche à les en empêcher depuis le fond de sa cellule.

Je suis le père aimant de la personne qui a commis ça - Dominique

"Nous sommes les parents d’un tueur et violeur". C’est ainsi que s’ouvre le livre de Sophie et Dominique Moulinas, publié trois ans après la condamnation de leur fils Mathieu, pour le meurtre et le viol d’une adolescente, sous le titre : "Parents à perpétuité". Ils n’ont jamais cessé de se demander ce qu’ils avaient raté, s’ils étaient coupables eux aussi. "Je suis le père aimant de la personne qui a commis ça", explique le père de Mathieu, "donc je n’arrive pas à me détacher complètement de ce sentiment-là, de me dire 'et si on s’était aperçu, si on avait été plus attentifs, et si'. Notre enfer, il est là, dans le 'et si' ".

Fils et filles, pères ou mères, tous les personnages de ce Grand Reportage sont des innocents, qui subissent pourtant de lourds préjudices. Les criminels, dont ils étaient des intimes, ont tous écopé de lourdes peines de prison, et c'est comme si une partie d'eux-mêmes était condamnée et captive également. Car si on peut envisager l'avenir, le passé ne se refait pas. "Le voir sur les photos de famille, c’est insupportable", avoue Vanessa à propos de son père, "je ne veux plus me souvenir de quoi que ce soit avec lui". Mais la mémoire ne s'efface pas comme une photo, et le temps de la reconstruction sera long.

