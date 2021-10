Grands Reportages du 30 octobre 2021 - Ma vie en film !

Un reportage de Sophie LagacheImages : Pierre-Yves Deheunynck, Pierre Taillez, Jaques-Oliver Benesse, Thomas Van Nedervelde, Bertrand Rube, Charles Maumy, Tony Casabianca et Laurent StoopMontage : Quentin CebeProduction : CapaDepuis quelques années, les biopics de personnalités se multiplient. Mais des anonymes inspirent aussi les réalisateurs. Des anonymes aux vies tellement incroyables qu’elles justifient d’être portées sur les petits et les grands écrans. C’est ce qui arrivé à Adolpha, Hugo et Nicole. Pendant deux ans, nos caméras les ont suivis entre l’élaboration du scénario, les tournages et les montages… Autant de moments, qui vont bouleverser leur vie à tout jamais et faire d’eux des héros.