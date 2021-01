Grands Reportages du 31 janvier 2021 - Randonnées de légende

Un reportage d’Hélène MaucourantImages : Vincent Perret, Julien Bresson et Hélène MaucourantMontage : Quentin CebeTournez s’il vous plaîtDepuis quelques années, la randonnée est devenue un phénomène de société. Plus de 18 millions de Français pratiqueraient la marche et leur nombre progresse, chaque année. Pour se déconnecter, se ressourcer, par défi sportif ou pour vivre des sensations fortes, aujourd’hui les Français profitent de leur temps libre pour partir en itinérance sur les massifs montagneux, en France, en Europe et partout dans le monde. Parmi ces randonnées, certaines sont devenues mythiques. Mont Kilimandjaro, dolomites, randonnée mémorielle dans les Pyrénées… Une équipe de Grands reportages a chaussé les crampons et suivi les pas de Français qui vont tenter de réaliser leur rêve : aller au bout d’un randonnée de légende !