Grands Reportages du 31 juillet 2021 - Tous en "Seine" : histoires d'eau

Un reportage de Maxime Vautier et Camille RoperchImages : Pierre Dehoorne et Charles MaumyMontage : Virginie LetendreProduction : CAPALa Seine est un fleuve chargé d’histoire. Elle s’écoule sur 700 kilomètres de la Bourgogne à la Normandie. Monumentale et touristique à Paris, sauvage et industrielle jusqu’au Havre, la Seine est un lieu de passage pour beaucoup et un lieu de vie pour certains amoureux du fleuve. Pendant près d’un an, nous avons suivi le parcours d’hommes et de femmes qui ont décidé de s’inspirer et de vivre de ce fleuve mythique. Ils sont restaurateur, réparateur de navires, écrivain ou pilote et vont nous faire découvrir tous les secrets de ce fleuve, parmi les plus célèbres du monde.