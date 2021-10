Grands Reportages du 31 octobre 2021 - Commissaires-priseurs, les passeurs d'histoires - Episode 3

Un reportage de Auriane Baudin avec Caroline Nogueras et Loraine CanayerImages : Charles Maumy, Jacques-Olivier Benesse, Pierre Taillez et Florent HayetMontage : Emmanuel CharierasProduction : Capa PresseEn France, ils sont seulement 500 habilités à tenir le marteau : les commissaires-priseurs. Et leurs ventes aux enchères attirent un public toujours plus nombreux et varié. Des millions d’objets changent ainsi de propriétaires chaque année sous le feu des enchères animées par les commissaires-priseurs. Des lots qui bien souvent ont une histoire. Les commissaires-priseurs sont les passeurs de ces histoires, ils rencontrent au gré de leurs recherches des vendeurs parfois nostalgiques, des acheteurs occasionnels et des collectionneurs passionnés, prêts à tout pour gagner l’enchère. Pendant plus d’un an nos équipes ont suivi des commissaires-priseurs qui vont enchaîner des ventes toujours plus spectaculaires. Commissaires-priseurs, les passeurs d’histoires, une série en 4 épisodes.