Grands Reportages du 4 avril 2021 - Notre-Dame : dans les coulisses d'une résurrection

Un reportage de Laurent FléchaireImages : David Amouzegh, Xavier Liberman et François GriersMontage : François BordesProduction : CFRTC’était il y a déjà deux ans… Le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris partait en fumée sous les yeux du monde entier. Pendant deux ans, une équipe de Grands reportages a pu suivre le déblaiement, la sécurisation, puis le début de ce colossal chantier. Les hommes et les femmes sur le chantier de Notre-Dame semblent aussi étranges que ce lieu à la beauté mystérieuse. Comme si ce décor déteignait sur eux. Il faut dire qu’ils vivent ici en vase clos et qu’ils ont une mission inédite : sauver la cathédrale, la restaurer. Et le faire vite et bien. Nous avons pu observer ces hommes et ces femmes à l’œuvre. Et tenter de comprendre ce qui les anime vraiment. Bienvenue dans les coulisses d’une résurrection.