Grands Reportages du 4 juillet 2021 - Un été à Saint-Tropez

Un reportage de Cyrille MasseyImages : Lydia Gougelet, Pascal Lorent, Antoine Schmidt et Michel TardyMontage : Erwan ThomasProduction : TF1 ProductionC’est l’un des villages les plus célèbres du monde. Saint-Tropez, petit village de pêcheurs devenu en quelques décennies «St-Trop», haut lieu de la démesure pour stars et millionnaires. Chaque jour, au cœur de l’été, les 4 500 habitants du village sont rejoints par quelques riches touristes et près de 30 000 curieux. Pendant toute une saison, nous avons suivi ces Tropéziens de souche ou d’adoption, qui vont vivre, loin des clichés cinématographiques, un été pas comme les autres…