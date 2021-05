Grands Reportages du 8 mai 2021 - Ados en danger

Un reportage de Jean-Charles DoriaImages : Solène OïnoMontage : Gaël PouvreauProduction : Tony ComitiLes enfants et les adolescents passent de plus en plus de temps devant leurs écrans : cinq heures par jour, en moyenne. Mais ont-ils conscience des dangers qui les guettent ? Une équipe de "Grands reportages" a mené l’enquête. Elle dévoile ces nouveaux fléaux qui menacent la jeunesse. Pour ressembler aux starlettes des réseaux sociaux, de nombreuses jeunes filles deviennent adeptes de la chirurgie esthétique, parfois jusqu’à l’obsession. A force de partager leurs selfies, leurs photos, leur vie, les ados peuvent aussi être les proies d’humiliations : les cas de cyberharcèlement se sont envolés ces derniers mois. Les réseaux sociaux sont par ailleurs devenus le terrain de chasse des dealers, qui vendent leurs drogues directement sur le portable de leurs clients. Et pour certains, c’est le jeu vidéo qui est une drogue. Près d’un jeune joueur sur 10 serait addict aux écrans. Il faut parfois les hospitaliser pour qu’ils retrouvent une vie normale.