VIDÉO - "On s'imagine qu'il va revenir" : ces Français qui disparaissent sans laisser de traces

ENQUÊTE - Chaque année, plus de 40.000 personnes choisissent de disparaître. Si les trois quarts sont retrouvés rapidement, les proches de ceux qui se volatilisent sont désemparés. Les équipes de l'émission de TF1 "Grands reportages" sont parties à la rencontre de certains d'entre eux.

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2018, David Stevenin disparait avec sa voiture et son chien dans un petit village du pays basque. Cet homme avait rejoint un de ses amis en vacances. Un soir, une dispute éclate, il est tard, David part. Il ne reviendra jamais. "Dans notre tête, on ne comprend pas. On s'imagine juste que David est parti sur un coup de tête et qu'il va revenir", se rappelle sa sœur Laura, dans la vidéo de l'émission de TF1 "Grands Reportages" en tête de cet article. Avec sa mère, Sylvie, elles n'ont depuis cessé de poursuivre les recherches.

Toute l'info sur Grands Reportages

"On passe de 'David est peut-être vivant' à rien du tout. On est toujours dans ce doute constant, on a toujours peur, on est toujours angoissé. Un cauchemar sans fin, parce que ça ne s’arrête pas", se désespère Laura. Tous les moyens sont déployés pour parvenir à mettre fin à ce mystère. Mais en dehors des cas où les forces de l'ordre soupçonnent un acte criminel, les familles doivent souvent se débrouiller seules.

Le poids des enquêteurs bénévoles

La mère et la fille gardent cependant espoir, organisant des battues et distribuant des tracts, comptant sur les habitants et leur solidarité. "Souvent, après ce genre d’opérations, dans la semaine qui suit, on a tout le temps des coups de fil. Des personnes nous disent carrément 'moi, j’ai vu un jeune homme avec un peu le physique de David. Je ne veux pas vous donner de faux espoir, voilà, il est à tel endroit.' Et du coup on fait des vérifications", raconte Laura. D'autres se tournent vers des enquêteurs bénévoles, qui exercent au sein d'associations de disparus. C'est le cas de Ghislaine qui, en an et demi de bénévolat, a résolu près de 42 dossiers de disparition. "Je comprends les gens qui partent. Il s’est passé quelque chose avant, dans leur passé", assure la retraitée, qui a elle-même fugué dans sa jeunesse, quittant sa famille du jour au lendemain.

"À un moment, ils partent. Certains veulent bien revenir, d’autres pas", explique-t-elle. Car si l’enquête ne permet pas toujours de retrouver la personne recherchée, certaines questions sont parfois résolues. Une manière de réussir à tourner la page pour les proches des plus de 10.000 personnes qui disparaissent chaque année.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.