Reportages découverte du 11 septembre 2021 - Drôles de profs

Un reportage de Hélène MaucourantImages : Christophe Busche, Régis Croizer, Romain Manon, Adrien Pinon, Corentin Robert, Antoine Schmidt, Maxime Soulard et Thomas VaillantMontage : Aurélie SannerProduction : TF1 ProductionsOn a tous croisé, au cours de notre parcours scolaire, un "prof" qui nous a marqués, qui nous a aidés à nous construire, à prendre la bonne voie. Un prof qui nous a révélé et dont on se souviendra toute notre vie. Qui sont ces professeurs ? Qu’ont-ils de plus que les autres ? Quelle est leur méthode pour captiver leurs élèves ? Ceux que nous avons suivis enseignent avec amour et passion. Ils se sont fixés comme mission de redonner confiance aux élèves par leur bienveillance et leurs encouragements. Ils ont trouvé "le truc" pour capter l’attention et réveiller ceux qui étaient prêts à décrocher. Ils ont parfois des méthodes peu conventionnelles mais tous réussissent à murmurer à l’oreille de leurs élèves…