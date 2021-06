Reportages découverte du 13 juin 2021 - Pour l’amour de la Corse

Un reportage de Laetitia PongiImages : Antoine Schmidt, Raphaël Licandro, Julien Diaz, Jérémie Vincent, Charlotte Lasalle Montage : Rodolphe ZagouryProduction : TF1 prodAvec plus de 1 000 kilomètres de littoral, des montagnes majestueuses, un maquis luxuriant, la Corse est l’un des joyaux de la méditerranée. Pas étonnant que plus de trois millions de touristes s’y rendent chaque année. Et si L'île de beauté porte bien son surnom, c’est aussi grâce à des passionnés qui font tout pour sublimer ses richesses. En perpétuant des savoir-faire ancestraux, en célébrant ses senteurs, ses produits et ses charmes, ses habitants font vivre son âme si particulière. Rencontre avec ceux qui font battre le cœur de la Corse.