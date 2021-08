Reportages découverte du 15 août 2021 - La folie des jeux

Un reportage de Philippe LEWEURS et Grégory HéraudImage : Philippe Leweurs, Damien Saugues et pascal CramponMontage : Philippe Leweurs et Victor SauvaigoProduction : CpresseMalgré les succès des consoles de jeux vidéo et des téléphones portables, les jeux de société ne connaissent pas la crise... A l'instar du Monopoly, du Scrabble ou des échecs, le jeu de société ne cesse de se réinventer depuis quelques années. Plus de mille nouveaux jeux sortent tous les ans, et l'an dernier il s'est vendu vingt boîtes par minute. Il y en a pour tous les âges, pour tous les budgets et pour tous les goûts et cet engouement s’explique en grande partie par le lien social que créent ces jeux. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé la vie de passionnés des jeux de société. Certains en ont même fait leur métier.