Reportages découverte du 18 décembre 2021 - Noël à tout prix

Un reportage de Pauline GiraudyImages : Pierre Dehoorne et Julie Ledru DambroiseMontage : Mathieu DuboscqProduction : Maximal ProductionC’est une tradition depuis plus de 100 ans, sur les grands boulevards parisiens, les promeneurs se bousculent dès la mi-novembre, pour découvrir les vitrines des grands magasins. Pour ceux qui les prépare… le défi commence bien plus tôt et il leur faut rivaliser d’imagination pour se renouveler, tout en conservant l’esprit de Noël. Pour être prêts au mois de novembre, les préparatifs commencent dès le mois de mars.A Noël, il y a le plaisir des yeux… et aussi celui des papilles. C’est l’une des périodes les plus chargées pour les traiteurs. Chez Lenôtre, après l’Alsace l’an dernier, le chef Guy Krenzer et sa brigade vont devoir élaborer une collection complète sur le thème de la Provence. Pendant huit mois, nous avons suivi le quotidien de ces petites mains, qui font de Noël un moment d’exception.