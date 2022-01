Reportages découverte du 2 janvier 2022 - Leur job c'est nos vacances !

Un reportage de Elodie TinelImage : Mathieu HuouMontage : Antonin BenardProduction : Pernel MediaEn France, plus d’un Français sur deux part en vacances. Et cette année, plus que jamais, l’envie est là : les vacances sont une source d’oxygène essentielle ! Le secteur du tourisme représente plus de 7% du PIB du pays, plus que l’aéronautique ou l’agriculture et emploie près de 2 millions de personnes. Mais qui sont ces personnes qui travaillent pour que nos vacances soient à la hauteur de nos espérances ? Qui sont ces guides toujours à la recherche de perles rares ? Et comment les agences de voyages élaborent-elles leurs circuits touristiques ? Pour le savoir, nous avons suivi pendant un an des professionnels passionnés qui n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour faire de vos vacances, un rêve !