Reportages découverte du 20 juin 2021 - A nous la France !

Un reportage de Julie ThierryImages : Marine Dejean De La Bâtie, Arnaud de Foucaucourt, Guillaume Bernhard, Grégory Scié, Edouard Bally, Vincent Huchot Montage : Virginie Bernard, John MontupetProduction : Durite ProductionsChaque année, plus de 200 000 étrangers viennent s'installer en France, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour réaliser leur rêve ! Pendant un an, nous allons vivre l’aventure de familles, de couples ou encore d’étudiants étrangers qui ont choisi de tout quitter pour vivre en France. Tous vont découvrir l’art de vivre à la Française, la gastronomie, les terrasses, les paysages hors du commun… mais ils vont aussi avoir fort à faire pour comprendre les rouages complexes de l’administration française et les critères des agences immobilières… Une aventure qui prendra une tournure hors du commun avec l’apparition de l’épidémie de Covid-19 et le confinement.