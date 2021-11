Reportages découverte du 20 novembre 2021 - La coloc ne connaît pas la crise

La colocation n’avait jamais connu un tel essor en France. Pour faire face à la crise du logement, aux loyers toujours plus élevés, à la solitude parfois ou encore pour trouver des solutions pour les gardes d’enfants, les colocations se sont imposées comme la solution.? Selon une récente étude, 44% des Français auraient envisagé de vivre autrement et de se rassembler «sous le même toit». Pour tout comprendre de ce nouveau phénomène, pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a partagé le quotidien de quatre foyers qui ont fait le choix de la colocation nouvelle génération : une retraitée qui héberge dans les Yvelines des étudiants pour se sentir moins seule et sauver sa maison familiale ; des mamans solos, enceintes et qui partagent un appartement associatif à Paris jusqu’au premier anniversaire de leur bébé ; trois générations de la même famille qui partagent un domaine viticole en Gironde ou encore une étudiante qui intègre une colocation XXL à Lille avec dix autres étudiants venus du monde entier… Ambiance auberge espagnole à la sauce Chti.