Reportages découverte du 23 janvier 2021 - Quand le rêve devient réalité

Ce sont parfois des paris un peu fous, des rêves d’enfants auxquels on veut croire… et c’est souvent grâce à eux qu’on se surpasse pour réaliser ce qui nous paraissait impossible. Durant six mois, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre passionnés qui n’ont qu’un seul but : réaliser leurs vœux les plus chers. Qu’il s’agisse de devenir propriétaire d’un château, de remporter une compétition prestigieuse, d’immortaliser le plus beau jour de la vie d’une jeune mariée ou encore d’aider une élève à réussir sa reconversion professionnelle, ces obstinés redoublent d’efforts pour transformer les rêves en réalité.