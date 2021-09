Reportages découverte du 25 septembre 2021 - Je lutte contre ma peur

Un film de Laetitia PongiImage Dominique Lecomte - Christophe Maizou - Francois GagnantMontage Grégoire Chevalier Production : EditelEn France, plus de six millions de personnes souffrent de phobies, soit plus de 10% de la population. Claustrophobie, agoraphobie, arachnophobie, amaxophobie, acrophobie… Toutes handicapent le quotidien et sont souvent source de honte. Pourtant ces peurs irrationnelles peuvent se soigner grâce à différentes thérapies qui se révèlent parfois étonnantes. Portraits de quatre phobiques qui ont décidé de se débarrasser de leurs craintes, même si cette démarche va les entraîner dans les situations qu'ils redoutent le plus.