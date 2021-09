Reportages découverte du 26 septembre 2021 - Camelots : les rois de la tchatche

Avec leur “tchache” et leur bagout, ils ont la capacité de vous vendre le produit dont vous n’aviez pas besoin. Ce sont les vedettes incontournables de ces deux mois de vacances. On les appelle camelots, bonimenteurs, démonstrateurs ou encore vendeurs à la criée. Ils sont plus de 30 000 en France. L'hiver, ils écument les foires. L'été, les marchés des stations balnéaires deviennent leurs nouveaux terrains de jeux. Car c’est à cette période qu’ils réalisent généralement le plus gros de leur chiffre d’affaires. Qu’ils soient rodés depuis des années ou qu’ils entament leur première saison, qu’ils soient sur la plage ou les marchés, ils ont en commun le sens du spectacle mais surtout du commerce. Nous avons passé un été avec ces vendeurs pas comme les autres.