Reportages découverte du 28 février 2021 - Objectif : changer de vie

Un reportage de Charlotte LassalleImages : Charlotte Lassalle Montage : Yoann Portigliatti, Sébastien Sega et KM ProductionTout quitter : son travail, sa maison et même son pays. Se dire qu’un autre avenir est possible, ailleurs … Huit Français sur dix y pensent, mais certains ne font pas qu’y penser, ils larguent un jour les amarres, sans billet de retour. En Arizona, aux Philippines ou au Costa Rica, nous avons suivi trois odyssées, trois générations de Français qui changent de métier pour vivre leur vie comme ils l’ont longtemps rêvé, à l’autre bout du monde. En dépit de l’incertitude et de la peur de l’échec, ils vont dépasser les obstacles pour s’ancrer dans un quotidien réinventé.