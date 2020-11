Reportages découverte du 28 novembre 2020 - Un an sur l'A10 : on trace la route

L’A10 est la plus longue autoroute de France ! Une bande de bitume de 557 kilomètres qui relie Paris à Bordeaux. C’est aussi l’une des plus fréquentées, plus de 200 000 véhicules par jour. Mais derrière les habituels embouteillages des vacances scolaires et des grands week-ends se cachent des habitués : dépanneurs, gendarmes, routiers ou restaurateurs. Pendant un an, nous nous sommes glissés dans leur sillage, à 130 km/h. Sur l’A10, il faut que ça roule !