Reportages découverte du 29 mai 2021 - La bataille du silence

Un reportage de Nina MontanéImages : Julien Nativel, Yvan Bodineau, Yacine Ben Janette, Aurélien Clément et David LéviMontage : Alexandre BassoProductions Tony Comiti Près de neuf Français sur dix disent être dérangés par le bruit au quotidien. Au-delà de la simple gêne, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la pollution sonore serait impliquée dans de nombreuses maladies : stress, troubles du sommeil et de la concentration, perte auditive, ou encore maladies cardiovasculaires. Ce fléau pourrit la vie de millions de riverains, en ville et à la campagne. Pendant six mois, nous avons suivi ces Français qui se battent contre ce mal invisible.