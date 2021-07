Reportages découverte du 3 juillet 2021 - Bêtes à concours

Un reportage de Sébastien RenouilImages : Benoit FaureMontage : Anne Rodriguez et Hélène AmétisProduction : YumanoL’adrénaline du jeu, le gout de la compétition, l’excitation du verdict… C’est pour eux comme une drogue. Dès que l’occasion se présente, ils veulent en découdre. Plus belles moustaches, plus beau chat, plus belle voix ou simplement l’attraction des jeux en tout genre, grattage, tirage, loto… De Toulouse aux montagnes du Tyrol, de la région Lyonnaise à la capitale Autrichienne, nous avons suivi ces passionnés pour qui concourir est une raison de vivre.